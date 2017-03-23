В Госдуме призвали ввести санкции против Украины из-за Самойловой

Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал ввести ограничительные меры в отношении Украины после решения Киева запретить въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2017». Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 23 марта.

«Инцидент с Самойловой говорит о необходимости зеркально ответить на действия Киева. Следует рассмотреть пакет санкционных мер в отношении украинского государства», — сказал парламентарий, подчеркнув, что ситуация является «показательной поркой российского самолюбия».

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По мнению Бальбека, украинские власти пытаются убедить граждан в слабости российского государства. «Фактически благодаря нашему бездействию, которое, разумеется, обусловлено принципами гуманизма, на наших глазах идет формирование общества, уверенного в российской слабости, что неизбежно приведет к конфликту», — подчеркнул он.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают несправедливым решение украинских властей запретить Самойловой въезд в страну. По его словам, Москва надеется, что Киев пересмотрит это «абсолютно несправедливое решение».

СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны 22 марта. Такие меры связаны с тем, что певица посещала Крым после его воссоединения с Россией.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.