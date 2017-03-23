Бойца MMA из Якутии дисквалифицировали на год за неприличный жест

Видео: Sakha Time / YouTube

Боец смешанного стиля из якутского поселка Хандыга Саддам Рамазанов дисквалифицирован на один год за неспортивное поведение. Об этом ТАСС рассказал президент федерации ММА Якутии Петр Малардыров.

«Он повел себя некрасиво, но принес извинения зрителям после случившегося. Мы дисквалифицировали Рамазанова на год, он также получил административный штраф», — рассказал Малардыров, не уточнив сумму денежного взыскания.

В поединке чемпионата Якутии, проходившем в столице республики 18 марта, Рамазанов проиграл техническим нокаутом Николаю Попову из Якутска, после чего показал болельщикам средний палец.