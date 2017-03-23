Украинка рассказала о похожих на разукрашенных трансвеститов синхронистках

Украинская синхронистка Анна Волошина рассказала об особенностях нанесения макияжа представительницам вида спорта. Об этом сообщает «Сегодня.ua».

«Года два-три назад запретили наносить очень яркий макияж. Раньше мы, честно говоря, выглядели вблизи как трансвеститы разукрашенные, потому что нас заставляли краситься, чтобы с самого последнего ряда трибуны было видно лицо. Сейчас это подводка для глаз, тушь и помада, и макияж выглядит очень даже пристойно», — рассказала Волошина.

Также спортсменка добавила, что синхронистки используют «самую обычную косметику», так как за пять минут в воде даже она не успевает смыться.

На Олимпиаде 2016 года Волошина выступала в дуэте с Лолитой Ананасной, заняв четвертое место. Золотую медаль в этой дисциплине завоевали россиянки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.