Россия отказалась от этапа Мировой серии по синхронному плаванию

Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии-2017 по синхронному плаванию. Об этом рассказал президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, его слова приводит «Р-Спорт».

«Мы решили отказаться от проведения этапа у себя, это ни в коем случае не связано ни с какими историями по снятию международных стартов в России из-за рекомендаций МОК. Мы сделали это из стратегических соображений, переговорив с нашими тренерами, и прежде всего потому, что не сможем выставить сильнейший состав команды на домашние соревнования», — заявил Власенко.

Этап планировалось провести в России в конце мая, предполагалось, что его примет Казань.

2 января был отменен этап Кубка мира по сноуборду в Казани. В конце декабря 2016 года был отменен финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, а Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. В обоих случаях причиной послужили обвинения России в существовании допинговой системы, из-за которой некогда были скрыты положительные пробы сотен отечественных спортсменов.