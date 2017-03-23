Жириновский предложил выгнать украинских рабочих в отместку за Самойлову

Решение Киева запретить въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2017», противоречит нормам международного права и является основанием для введения санкций, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит сайт партии в четверг, 23 марта.

Материалы по теме Разгорелось пламя Запретит ли СБУ въезд российской участнице «Евровидения»

«Всех рабочих с Украины, которые находятся у нас, я бы отправил домой в 24 часа. Пусть стоят там у себя без денег и трудоустройства. Они одну Юлю не пускают, а мы им два миллиона их граждан обратно вернем», — сказал политик.

Он подчеркнул, что страна-организатор международного конкурса обязана предоставить свободный въезд любому участнику мероприятия.

Ранее в четверг депутат Госдумы Руслан Бальбек также призвал ввести ограничительные меры в отношении Украины из-за инцидента с Самойловой.

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Самойловой въезд на территорию страны 22 марта. Такие меры связаны с тем, что певица посещала Крым после его воссоединения с Россией. В Кремле это решение назвали несправедливым.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.