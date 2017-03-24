Охранника убитого в Киеве Вороненкова предложили наградить

Охранника убитого в Киеве бывшего российского парламентария Дениса Вороненкова необходимо наградить. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Антон Геращенко в пятницу, 24 марта.

«Раненый телохранитель должен быть представлен к государственной награде за то, что все-таки остановил киллера и дал возможность раскрыть преступление по горячим следам», — отметил Геращенко.

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Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Сопровождавший его телохранитель ответным огнем ранил нападавшего (позднее было уточнено, что это был Павел Паршов). Впоследствии киллер скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил.

Геращенко подтверждал, что Паршов 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины. Убийца бывшего депутата значится на сайте МВД Украины в официальном реестре лиц, скрывающихся от органов власти.