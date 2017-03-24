МВД Украины заподозрили в подделке ориентировки на убийцу Вороненкова

Ориентировка на Павла Паршова — предполагаемого убийцу бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — появилась на сайте МВД Украины только 23 марта, когда было совершено преступление, а не в ноябре 2011 года, когда мужчина якобы начал скрываться от правоохранительных органов. Внимание на это обратил пользователь tertiaroma в LiveJournal.

В доказательство он привел тот факт, что до 23 марта на портале министерства не было никаких упоминаний о Паршове. Это подтверждают результаты поиска c временными рамками, установленными от обнародованной даты рождения мужчины (28 июля 1988 года) до 22 марта 2017-го.

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Согласно данным в ориентировке, Паршов исчез 25 ноября 2011-го в Днепропетровске и является «лицом, скрывающимся от органов прокуратуры». Он находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем). Депутат Верховной Рады Антон Геращенко приводил сведения о том, что мужчина родился в Севастополе.

МВД Украины называет Паршова исполнителем убийства Вороненкова. По информации ведомства, он служил в Национальной гвардии республики, уволился оттуда в августе прошлого года.

Бывший российский депутат был застрелен 23 марта в центре Киева. Сопровождавший его телохранитель ответным огнем ранил нападавшего. Впоследствии киллер скончался в больнице.