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Госдеп переложил на администрацию Обамы решение о новых санкциях против России

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Санкции в отношении российских оборонных компаний были разработаны администрацией бывшего президента США Барака Обамы. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил ТАСС представитель американского Госдепартамента.

По его словам, решение о введении ограничительных мер в отношении «нынешней группы физических и юридических лиц было принято Госдепартаментом 17 января», за три дня до инаугурации Дональда Трампа. При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что соответствующий документ «впоследствии изучила заступавшая администрация», после чего он был передан в Конгресс.

25 марта США ввели сроком на два года санкции против восьми российских организаций из-за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения относительно Сирии, Ирана и КНДР. Ограничительные меры, в частности, коснулись четырех компании из состава госкорпорации «Ростех»: «Рособоронэкспорта», 150-го авиаремонтного завода корпорации «Вертолеты России», научно-производственного объединения «Базальт» и корпорации «Конструкторское бюро машиностроения».

В Совете Федерации действия Вашингтона расценили как желание «подвинуть» Россию с рынка оборонной промышленности, а в МИДе заявили, что решение США вызывает недоумение и разочарование. В «Ростехе», в свою очередь, отметили, что эти санкции «стали дополнительным импульсом к развитию целого ряда новых технологий и выходу на новые рынки».

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