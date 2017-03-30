Олимпийские чемпионы Лондона и Рио сыграли в теннис с Анной Чакветадзе

Российская теннисистка Анна Чакветадзе провела тренировку с победителем ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе Давитом Чакветадзе и двхукратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Аллой Шишкиной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бывшая пятая ракетка мира познакомила воспитанников своей школы тенниса с гостями, которые провели разминку, каждый в своем виде спорта, а после, ответили на вопросы юных зрителей.

Также Анна со своим отцом, тренером Джемалом Чакветадзе, провела мастер-класс по игре в теннис среди олимпийцев.

«Никогда до этого в теннис не играла. Любой вид спорта сложный, а в теннисе ещё очень много всяких нюансов. Спасибо папе Ани, который пытался мне какие-то азы показать», — рассказала Шишкина.

Школу Чакветадзе открыла в 2015 году. В настоящий момент в ней проходят обучение дети в возрасте от 4 до 16 лет.

Российская теннисистка выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, поднималась на пятую строчку мирового рейтинга, а также дважды становилась обладательницей Кубка Федерации в составе национальной сборной России.