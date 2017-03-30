Аргентинские байкеры устроили акцию протеста против шлемов с номерами

Сотни байкеров в столице Аргентины Буэнос-Айресе приняли участие в акции протеста против новых дорожных правил. Видео с места событий публикует Ruptly. Согласно нововведению, которое должно вступить в силу 15 июня, они будут вынуждены носить шлемы, на которых должен быть указан регистрационный номер их мотоцикла. По словам представителей властей, это необходимо для того, чтобы быстрее вычислять бандитов, вырывающих сумки и кошельки из рук прохожих. Байкеры утверждают, что это является вмешательством в их личную жизнь.