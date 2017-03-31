Россия предложила Японии построить на южных Курилах геотермальные станции

Россия предложила Японии построить на южных Курилах электро- и геотермальные станции, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri. Соответствующий проект был подготовлен в рамках совместной хозяйственной деятельности в регионе.

Всего, как отмечается, Москва передала Токио пакет из 26 предложений и в ответ получила на рассмотрение 30 инициатив. По информации издания, по многим пунктам мнения сторон о совместной деятельности на островах совпали. В частности, речь идет о строительстве заводов по переработке морепродуктов и возведении геотермальных станций.

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Кроме того, Россия выступила за строительство японской стороной домов для жителей южных Курил, а Япония поддержала идею о создании системы туристических круизов.

Первые консультации по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах между Россией и Японией состоялись в Токио 18 марта. Российскую сторону на них представлял замглавы МИД Игорь Моргулов, а японскую — заместитель министра иностранных дел Такэо Акиба. По словам дипломата, Москва подготовила совместные с Токио проекты, которые могут осуществляться только на условиях российского законодательства.

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Документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Курилах был согласован в декабре 2016 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию. В январе 2017-го Россия подготовила предложения по вопросу о совместном использовании Москвой и Токио земель на Южных Курилах.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.