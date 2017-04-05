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Косачев рассказал о роли Вашингтона в запусках северокорейских ракет

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Константин Косачев
Константин Косачев

Новые подходы США к решению северокорейской проблемы приводят к обратному эффекту. Такую точку зрения высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает РИА Новости в среду, 5 апреля.

«На усиление воинственной риторики Вашингтона Пхеньян реагирует новыми пусками и ускорением развития ракетно-ядерной программы», — отметил сенатор.

По его словам, КНДР ожидаемым образом отвечает на демонстрацию силу со стороны США. «Именно поэтому крайне важно вернуть проблему из ситуации взаимных провокаций в шестисторонний переговорный формат», — указал Косачев.

Он обратил внимание на тот факт, что Вашингтон стремится работать в двусторонних форматах. По мнению главы комитета, необходимо обсуждать в Совбезе ООН не только запуски ракет в КНДР, но и «саботирование многостороннего формата отдельными его участниками».

В то же время Косачев отметил готовность США работать с Китаем по северокорейской проблеме. Сенатор призвал считать это позитивным сигналом, так как позиции Москвы и Пекина по данному вопросу «практически совпадают».

Ранее в среду СМИ, ссылаясь на источники в Минобороны Южной Кореи, сообщили о запуске «неопознанной ракеты» с территории КНДР в сторону Японского моря. Позже данные подтвердил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

В начале марта Северная Корея запустила несколько ракет с целью отработки нанесения ударов по американским базам в Японии. Испытания совпали с проведением совместных военных учений Южной Кореи и США.

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