В министерстве транспорта Удмуртии следователи выявили новые факты взяток

Удмуртские следователи выявили новые эпизоды получения взяток чиновниками министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Должностные лица получали регулярное вознаграждение за покровительство коммерческой деятельности от предпринимателей, занимающихся перевозками на легковом такси.
«Дополнительно выявлено четыре факта получения взяток 43-летним начальником сектора по организации и контролю перевозок легковым такси Миндортранса», — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый в течение трех лет систематически получал взятки через своего заместителя. За этот период коммерсанты выплатили чиновнику более 600 тысяч рублей.
Также следователи инкриминируют должностному лицу статью 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). Они установили, что чиновник незаконно привлекал коммерсанта к административной ответственности, понуждая тем самым к даче ему взяток.
Сотрудники СК внесли представление председателю правительства Удмуртской республики о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности руководства Миндортранса.
В ходе расследования уголовного дела о взятках, злоупотреблениях и превышении полномочий в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного строительства региона Александра Соловьева были вскрыты факты коррупции, в которых обвиняется глава республики — полный тезка — Александр Соловьев. Об этом 4 апреля рассказал «Интерфакс» информированный источник.
Руководителя региона уволил 4 апреля президент Владимир Путин в связи с утратой доверия. а вечером того же дня Соловьева арестовали по делу о получении им двух взяток на общую сумму в 140 миллионов рублей.