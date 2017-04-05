В министерстве транспорта Удмуртии следователи выявили новые факты взяток

Удмуртские следователи выявили новые эпизоды получения взяток чиновниками министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Должностные лица получали регулярное вознаграждение за покровительство коммерческой деятельности от предпринимателей, занимающихся перевозками на легковом такси.

«Дополнительно выявлено четыре факта получения взяток 43-летним начальником сектора по организации и контролю перевозок легковым такси Миндортранса», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый в течение трех лет систематически получал взятки через своего заместителя. За этот период коммерсанты выплатили чиновнику более 600 тысяч рублей.

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Также следователи инкриминируют должностному лицу статью 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). Они установили, что чиновник незаконно привлекал коммерсанта к административной ответственности, понуждая тем самым к даче ему взяток.

Сотрудники СК внесли представление председателю правительства Удмуртской республики о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности руководства Миндортранса.

В ходе расследования уголовного дела о взятках, злоупотреблениях и превышении полномочий в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного строительства региона Александра Соловьева были вскрыты факты коррупции, в которых обвиняется глава республики — полный тезка — Александр Соловьев. Об этом 4 апреля рассказал «Интерфакс» информированный источник.

Руководителя региона уволил 4 апреля президент Владимир Путин в связи с утратой доверия. а вечером того же дня Соловьева арестовали по делу о получении им двух взяток на общую сумму в 140 миллионов рублей.