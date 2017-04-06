В Москве начался вечер памяти жертв теракта в петербургском метро

В центре Москвы начался вечер солидарности «Питер — Мы с тобой!» в память о жертвах теракта в метро. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Участники акции возложат цветы и зажгут свечи около памятного знака «Город-герой Ленинград». После этого на Манежной площади начнется концерт.

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Из-за проведения вечера памяти перекрыто движение по Моховой и Тверской улицам, а также на прилегающих к ним участках дорог, сообщается на сайте столичной мэрии.

Принять участие в акции москвичей призывали звезды шоу-бизнеса: рэперы Тимати, Баста, комик Гарик Харламов и журналист Сергей Доренко.

Заявку на проведение мероприятия подавали Московская федерация профсоюзов (МФП), Транспортная ассоциация московской агломерации, профсоюз работников транспорта и метрополитена. Они утверждали, что акция не является политической, люди собираются, чтобы выразить соболезнование семьям погибших и «почувствовать рядом с собой единомышленников в борьбе с терроризмом».

Аналогичные акции пройдут в Воронеже, Уфе, Челябинске, Костроме, Екатеринбурге и других городах.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». Погибли 14 человек, пострадали 49. По данным Следственного комитета России, подрыв взрывного устройства совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство несколько лет назад.