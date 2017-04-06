Кремль прокомментировал взрыв в Ростове-на-Дону

В сложившейся обстановке необходимо воздержаться от распространения слухов и непроверенных данных о терактах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 апреля.

Официальный представитель Кремля отметил, что давать оценку уровню террористической угрозы должен Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Собственно, вы знаете, что они призывают к взвешенной подаче информации, предостерегают от использования непроверенной информации и от распространения слухов, которые не соответствуют действительности», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении уровня антитеррористической безопасности в связи со взрывом в Ростове-на-Дону.

Ранее в четверг стало известно, что в центре Ростова-на-Дону мужчина подобрал на дороге предмет, который сдетонировал у него в руках. Пострадавший лишился пальцев и получил ранение живота. По данным источника ТАСС, взрыв произошел неподалеку от одной из школ в районе Социалистической улицы.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что взрыв является попыткой скопировать теракт в метро Санкт-Петербурга.

Днем 3 апреля произошел взрыв в поезде метро, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту» петербургской подземки. В результате теракта погибли 14 человек, около 50 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».