Россиянка Каширина выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Россиянка Татьяна Каширина выиграла золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике, одержав победу в весовой категории свыше 90 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Каширина подняла 137-килограммовую штангу в рывке, а в толчке взяла 168 килограммов с первой попытки, став недосягаемой для соперниц. В третьей попытке ей покорились 180 килограммов. Россиянка завершила турнир с общей суммой 317 килограммов.

Серебро досталось украинской спортсменке Анастасие Лысенко (277 килограммов). Третье место заняла представительница Венгрии Кристина Магат (234 килограмма).

Медали чемпионата Европы в весовой категории свыше 90 килограммов среди женщин разыгрывались впервые. Ранее Каширина выступала в весовой категории свыше 75 килограммов.

26-летняя россиняка стала семикратной чемпионкой Европы. Помимо континентальных первенств, она четырежды выигрывала чемпионат мира и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в хорватском Сплите со 2 по 8 апреля.