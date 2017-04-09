Касаткина завоевала первый титул WTA в 19 лет

Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала титул на турнире в Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Видео с матчболом было опубликовано на странице WTA в Twitter.

В финале соревнований, который прошел в воскресенье, 19-летняя россиянка обыграла свою ровесницу Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Касаткина реализовала 5 брейк-пойнтов, Остапенко — один.

Этот титул стал первым для Касаткиной на турнире WTA. Россиянка занимает 19-е место в мировом рейтинге. В 2014 году она выиграла юношеский «Ролан Гаррос».