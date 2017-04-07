Россиянка Веснина стала лучшей теннисисткой марта по версии WTA

Россиянка Елена Веснина стала лучшим игроком марта по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Победителя определяло голосование болельщиков. Веснина получила 40 процентов голосов, опередив Йоханну Конту (24), Каролину Возняцки (18), Винус Уильямс (14) и Каролину Плишкову (4).

В марте россиянка выиграла престижный турнир в американском Индиан-Уэллсе. В финале она оказалась сильнее соотечественницы Светланы Кузнецовой. Для Весниной этот титул стал первым в сезоне и третьим в карьере в WTA в одиночном разряде.

Веснина — олимпийская чемпионка Игр-2016 в парном разряде. В Рио-де-Жанейро 30-летняя россиянка выступала вместе с Екатериной Макаровой.