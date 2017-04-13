В Сочи впервые в России пройдет этап международного турнира по покеру PokerStars

В Сочи состоится самый крупный международный покерный турнир из когда-либо проходивших в России — PokerStars Championship Sochi. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Краснодарский край является местом проведения престижных международных событий, входит в тройку самых популярных туристических направлений в России. Администрация региона всячески приветствует инициативы, которые улучшают инвестиционный и туристический потенциал края», — заявил заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Усенко.

Около миллиона любителей покера во всем мире будут в прямом эфире следить за игрой. Во время чемпионата будет вестись онлайн-трансляция на 15 языках. Турнир планируют посетить звезды мирового покера — Игорь Курганов, Лив Боэри, Бертран Гроспелье, Крис Манимэйкер и другие.

Соревнования пройдут с 20 по 31 мая.

