Казахстанский теннисист дисквалифицирован за мельдоний

Теннисист из Казахстана Арсан Арашов дисквалифицирован на два года за употребление мельдония. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Решение принял независимый международный трибунал Лондона. Мельдоний в пробе 17-летнего теннисиста был обнаружен в июле 2016 года на турнире ITF в Испании.

Дисквалификация Арашова будет отсчитываться с 30 сентября 2016-го, когда теннисист был предварительно отстранен от соревнований.

Наивысшая позиция Арашова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) — 1729-я. В настоящее время он исключен из рейтинга.

В июне 2016 года двухлетнюю дисквалификацию за мельдоний получила российская теннисистка Мария Шарапова. В октябре срок ее отстранения был сокращен до 15 месяцев. 29-летняя россиянка вернется на корт на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля.