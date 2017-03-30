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В России решили добиться исключения мельдония из списка запрещенных препаратов

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) намерено добиться от Всемирного антидопингового агентства (WADA) исключения мельдония из списка запрещенных препаратов. Об этом РИА Новости рассказал глава ФМБА Владимир Уйба.

По его словам, уже доказано, что вещество выводится из организма как минимум шесть месяцев, но на самом деле этот срок может увеличиваться до года.

«Следовательно, мельдоний нужно исключать из списка запрещенных препаратов и реабилитировать всех наших спортсменов, которые попали как нарушители», — добавил Уйба.

Мельдоний оказался в списке запрещенных препаратов 1 января 2016 года, тогда же ФМБА начало свое исследование вещества. В применении препарата были уличены несколько десятков российских спортсменов. Теннисистка Мария Шарапова, попавшаяся на мельдонии, была дисквалифицирована на 15 месяцев.

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