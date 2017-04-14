Культура
 

Объявлен шорт-лист премии «Нацбест» 2017 года

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Организаторы литературного конкурса «Национальный бестселлер» назвали книги, попавшие в короткий список премии в 2017 году. Шорт-лист составили семь работ, передает РИА Новости в пятницу, 14 апреля.

В короткий список «Нацбеста» вошли произведения: «Патриот» Андрея Рубанова, «Родина» Елены Долгопят, «Тень Мазепы: Украинская нация в эпоху Гоголя» Сергея Белякова, «F20» Анны Козловой, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Эта страна» Фигль-Мигля и «Головастик и святые» Андрея Филимонова.

«В шорт-лист попали книги настолько разные, начиная с жанра и продолжая творческой техникой и мыслью о культуре. С одной стороны Бренер, с книгой, шокирующей чересчур культурного читателя, а с другой стороны — замечательная книга Елены Долгопят "Родина", абсолютно спокойная», — сказал ответственный секретарь премии Вадим Левенталь.

Председателем жюри в 2017 году стал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Лауреата премии назовут 3 июня.

Премия «Нацбест» была учреждена в Санкт-Петербурге в 2001 году издателем и литератором Константином Тублиным. Ее жюри выбирает лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного года.

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