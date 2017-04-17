Курс доллара упал ниже 56 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже уровня в 56 рублей. По информации на 16:50 мск, американская валюта стоила 55,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Таким образом доллар подешевел на 0,7 процента по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Курс евро при этом равен 56,64 рубля, он упал на 0,2 процента.

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Российская валюта укрепляется на фоне колебаний нефтяных цен. В понедельник, 17 апреля, эталонный сорт Brent торговался в диапазоне 55,31-55,93 доллара за баррель.

Ранее 17 апреля бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что на российском валютном рынке образовался пузырь. Если он лопнет, курс рубля ждет резкое падение, а также увеличение волатильности. «Проблема — это возможное резкое падение курса [рубля], потому что задрали его наверх», — отметил он.

6 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63-64 рублей, а к концу года он достигнет 68 рублей.