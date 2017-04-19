«Дышащий против ветра» главный военный прокурор Украины показал тату с совой

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос продемонстрировал журналистам татуировку на плече. Немаленькая наколка — изображение совы — сделана на правой руке чиновника. Он показал ее во время интервью «Украинской правде».

Сотрудники газеты проводят серию бесед с претендентами на руководящие должности в Государственном бюро расследований.

«Матиос сразу привлек внимание оружием на поясе, ботинками Louis Vuitton и часами Rolex. "Подарок жены на 40-летие", — парировал генерал относительно часов. На вопрос о ботинках ответил, что это изделие модного украинского бренда "Луцк-Волынь"», — пишет «Украинская правда».

По словам прокурора, он «сейчас есть уникальная возможность "с нуля" построить то, что войдет в историю». «И я чувствую в себе силы построить это. Имею опыт и знания, но главное: могу дышать против ветра. Так выглядит "белая ворона". Но я не "белая ворона", я — сова. Сейчас покажу, что имею в виду», — сказал Матиос.

Материалы по теме Забили на все Женщины с татуированными лицами шокировали Москву

За этой репликой следует фотография руководителя главной военной прокуратуры, который задирает рукав и хвалится татуировкой. Чиновник облачен в черную футболку и джинсы, на поясе висит кобура с пистолетом.

Сайт tattooha.com, описывая значение тату с совой, указывает, что сейчас эта птица ассоциируется с умом, ночным бодрствованием, сознательным предпочтением одиночества. В Японии, Китае, Египте и Мексике, а также в христианстве сова символизировала смерть. В Древней Греции восприятие птицы было совсем другим — она сопровождала Афину, богиню войны и мудрости.

Государственное бюро расследований должно заработать до 20 ноября 2017 года, пишет ТСН. Ведомство будет расследовать уголовные дела, фигурантами которых являются, в частности, сотрудники правоохранительных органов и судьи. Руководителей бюро избирает конкурсная комиссия.