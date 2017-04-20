В ЦБ предсказали развитие крымских банков до общероссийского уровня

Советник председателя Банка России Алексей Симановский считает, что через 2-3 года банковский сектор Крыма сравняется с общероссийским. Об этом он сказал в рамках Ялтинского международного экономического форума, передает Rambler News Service.

Симановский добавил, что объемы кредитования в Крыму выросли почти вдвое по итогам 2016 года. В первом квартале 2017 года рост составил 16 процентов.

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Подавляющее большинство общероссийских банков на данный момент в Крыму не работают из-за опасений о применении к ним санкций со стороны США и ЕС.

В частности, 24 июня прошлого года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что выход в Крым повлечет за собой санкции, которые будут гибельными для банка. В конце мая 2016-го глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбербанк намерен вернуться в Крым сразу после смягчения санкций против России. По его словам, в этом случае банк первым начнет работу в регионе.

Крупнейшей кредитной организацией полуострова является Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). В 2014-2016 годах число работающих в Крыму банков сократилось вдвое из-за отзыва лицензий со стороны ЦБ.