ЦСКА обыграл «Уфу» и сократил отставание от «Спартака» в РФПЛ

Московский ЦСКА обыграл «Уфу» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в пятницу, 21 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Мячи забили Витиньо (65-я минута) и Федор Чалов (90-я).

Виктор Гончаренко установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА. В семи первых матчах под его руководством армейцы одержали четыре победы и трижды сыграли вничью.

Сергей Семак проводил первый матч против ЦСКА в качестве главного тренера уфимцев. В бытность игроком он выступал за красно-синих с 1994 по 2004 год. Семак долгое время являлся капитаном ЦСКА, провёл за армейцев 282 матча, в которых отметился 68 голами.

ЦСКА набрал 47 очков и сократил отставание от лидирующего «Спартака» до 7 очков. «Уфа» с 33 очками располагается на 7-й позиции. Красно-белые, в прошлом туре обыгравшие другого конкурента за победу в чемпионате — санкт-петербургский «Зенит» имеют игру в запасе. В рамках 24-го тура они встретятся с «Ростовом». Матч состоится в Ростове-на-Дону 22 апреля.

