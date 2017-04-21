Лукашенко обеспокоился стоящими перед Трампом политическими соблазнами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его тревожит внешняя политика администрации нового президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в послании к народу и парламенту, передает в пятницу, 21 апреля, пресс-служба главы государства.

«Последние действия в Сирии, рост напряженности на Корейском полуострове вселяют, скорее, тревогу по поводу того, преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь пытаться диктовать свою волю остальному миру», — отметил он.

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Днем ранее Лукашенко заявил, что его страна никому не нужна на Западе. «Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику», — сказал Лукашенко.

11 апреля президент Белоруссии посоветовал руководству США ограничить свои интересы североамериканским континентом. Вместе с тем глава государства высказал мнение, что Трампу приходится нелегко на посту президента. «Ему надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают — и проигравшие, и некоторые богатые», — отметил Лукашенко.