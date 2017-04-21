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Наглый голубь прервал теннисный матч с участием Надаля

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Встреча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло между Рафаэлем Надалем и британцем Кайлом Эдмандом была прервана из-за появления на корте голубя. Видео инцидента размещено на канале ATP в YouTube.

В третьем сете птица села на сетку. Ее прогнал оттуда болбой, однако голубь через несколько минут сел на корт. Окончательно игровую площадку птица покинула после того, как к ней подошел Надаль. Встреча завершилась со счетом 6:0, 5:7, 6:3 в пользу испанца. В следующем круге он сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

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