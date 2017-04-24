Датский министр обороны обвинил Россию в хакерских атаках

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил газете Berlingske, что российские хакеры в 2015-2016 годах предприняли несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников ведомства.

По его словам, за этими действиями стояла не небольшая группа хакеров, действующая из спортивного интереса, а люди, связанные с российскими спецслужбами и властями.

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Фредериксен заявил, что этот инцидент произвел на него большое впечатление, и поделился опасениями, что целями хакеров могут стать и иные органы власти Дании. По его словам, ситуация крайне серьезна.

Согласно собранным данным, за два года хакеры осуществили несколько тысяч попыток получить доступ к учетным записям электронной почты сотрудников датских минобороны и МИД. Отмечается, что взломщики получили доступ лишь к несекретной переписке, которая, однако, может быть использована при вербовочных мероприятиях.

По данным издания, за атаками якобы стояла группа хакеров APT28, известная как Fanсy Bear. В США считают, что за ней стоят российские власти, и именно она осуществила взлом серверов демократов перед президентскими выборами 2016 года.

В январе в США была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, где утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые таким образом якобы желали повлиять на политический процесс в стране. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм».