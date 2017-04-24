Януковичу предрекли назначение губернатором Донбасса

Бывший президент Украины Виктор Янукович сможет занять пост губернатора Донбасса. Такое предположение в интервью телеканалу «112 Украина» высказала бывший депутат Верховной Рады Анна Герман, расшифровка беседы доступна на сайте «Гордон».

«Я думаю [да], если будет найден какой-то компромисс. Человека, который лучше бы смог возродить этот край, который бы лучше его знал, понимал, думаю, в Украине сегодня нет», — сказала Герман, отвечая на вопрос о том, может ли Янукович стать губернатором Донбасса.

Герман добавила, что считает реальным возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины. «Помню, я сказала Виктору Федоровичу там, в Крыму: "Как здесь красиво! Как хорошо, что это русским не отдали!" Я всегда была наивна», — вспомнила она.

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27 марта глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко предложил закрыть въезд на территорию ДНР Януковичу и членам созданной им Партии регионов. «С предателями нам не по пути», — сказал он. Захарченко подчеркнул, что «все, что происходит в ДНР сейчас, его [Януковича] не касается».

В феврале беглый глава государства предложил провести референдум о статусе Донбасса, если Киев не выполнит минские соглашения. С таким заявлением он обратился к лидерам России, США, Германии, Франции, Польши, главам ПАСЕ, Совета Европы (СЕ) и Европарламента.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. В феврале 2014-го он покинул страну после того, как в Киеве произошла насильственная смена власти. Этому предшествовали массовые протестные акции во многих городах Украины, получившие название Майдан (Евромайдан). В ходе этих акций погибли 106 человек, их называют Небесной сотней.