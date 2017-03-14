В Киеве прекратили заочное расследование дела о госизмене Януковича

Заочное расследование по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиненного в государственной измене, прекращено из-за отсутствия оснований. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «РИА Новости Украины» со ссылкой на адвоката Януковича Виктора Сердюка.

«Заочное расследование [в отношении] Виктора Януковича прекращено в соответствии с частью 5 статьи 297-4 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой, если основания для заочного досудебного расследования "перестали существовать", дальнейшее досудебное расследование осуществляется в общем порядке», — цитирует агентство защитника бывшего главы государства.

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В январе бывший депутат Госдумы Денис Вороненков (КПРФ) дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене Януковича. В декабре 2016-го суд Киева дал санкцию на задержание бывшего президента Украины. В том же месяце глава надзорного ведомства Украины Юрий Луценко анонсировал судебный процесс над Януковичем.

Янукович покинул страну в феврале 2014-го после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — произошла насильственная смена власти.

