Депутат Рады потребовал разрешить Лолите въезд на Украину

Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич зарегистрировал в парламенте проект обращения к Службе безопасности Украины (СБУ) с предложением отменить запрет на въезд в страну певице Лолите Милявской. Документ доступен на сайте законодательного органа.

На своей странице в Facebook Шуфрич назвал ситуацию маразмом. «Все становится на свои места. Власть начинает бояться украинцев, в данном случае — украинки», — отметил он.

«Я всегда говорил: в этой власти нет мужиков. Я не сильно верю в разные предсказания, но, глядя на эту власть, волей-неволей приходят на ум многочисленные предсказания, что на краю пропасти Украину спасет женщина», — подчеркнул народный избранник.

Он добавил, что президент страны Петр Порошенко обязан защитить права Милявской и дать ей возможность встретиться с дочерью и матерью.

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23 апреля Милявскую сняли с поезда, следующего на Украину, из-за посещения Крыма в 2015 году. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы, ей запретили въезд в страну на три года.

Позднее Служба безопасности Украины в Twitter выложила фотографию с исполнительницей, у которой частично обнажилась грудь. Снимок содержит надпись «Удачи». Лолита позже сказала, что грудь на изображении не ее.

Артистка родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве, потом она переехала в Москву. У нее единственный ребенок от брака с Александром Цекало — дочь Ева, родившаяся в 1999 году. Она живет с матерью Лолиты в украинской столице.