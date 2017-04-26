Во время учений в Канаде погиб военнослужащий

Один военный погиб и еще трое получили ранения во время маневров в канадской провинции Альберта. Об этом сообщает CBC News.

Сержант Королевских канадских драгун Роберт «Бобби» Динерович скончался от ранений, полученных в результате столкновения двух легкобронированнных машин. Еще двое солдат получили легкие травмы, один — тяжелые. Он находится в госпитале.

Инцидент произошел недалеко от военной базы Петавава. Как пояснили представители командования, расследованием произошедшего занимается военная полиция и национальная следственная служба. Именно они должны дать окончательное заключение относительно причин данной аварии.

В мае 2014 года в результате аналогичного инцидента погиб подполковник канадской армии Дэн Боббитт: В аварию попал бронеавтомобиль, в котором находился офицер и четверо его сослуживцев, получивших ранения и травмы. Начиная с 2005 года, это пятый случай смерти военных в Канаде во время учений.