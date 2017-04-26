«Отцы» стали самым успешным сериалом РЕН ТВ за последние 10 лет

Многосерийный фильм «Отцы» стал самой успешной премьерой РЕН ТВ среди сериалов собственного производства, говорится в сообщении телекомпании, поступившем в «Ленту.ру».

В день премьеры, 23 апреля, его смотрело 10,3 процента телезирителей страны возрасте от 25 до 54 лет. Результат «Отцов» — лучший за последние 10 лет, заявили на телеканале.

Сериал «Отцы» посвящен спасению старшеклассниц из рук радикальных исламистов. Премьера фильма одновременно состоялась и на телевидении, и в социальной сети «ВКонтакте». По оценке РЕН ТВ, это принесло каналу дополнительную потенциальную аудиторию в размере 1,2 миллиона человек. За день во «ВКонтакте» трансляцию фильма посмотрело более 600 тысяч человек.

По словам гендиректора РЕН ТВ Владимира Тюлина, сотрудничество с соцсетью помогло привлечь к проекту «отличную от "классической"» аудиторию.