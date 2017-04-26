Лихачи на BMW и Mercedes разогнались в Подмосковье до 270 километров в час

Видео: ren.tv

Водители BMW и Mercedes устроили гонки неподалеку от села Павловская Слобода в Истринском районе Подмосковья. Они разогнались до 270 километров в час, пишет РЕН ТВ. Когда это произошло, не уточняется.

Лихачи обгоняли следовавшие попутно автомобили, создавая угрозу безопасности дорожного движения.

Как сообщает телеканал «Москва 24», за рулем BMW был некий бизнесмен, друг бойца Расула Мирзаева и футболиста Дмитрия Тарасова.

Видеозаписью заинтересовалась полиция, передает ТАСС. В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.