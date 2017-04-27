Трамп допустил расформирование суда за блокировку антииммигрантских указов

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расформирования Апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско. Об этом он заявил в интервью газете Washington Еxaminer.

Судьи Девятого окружного суда ранее заблокировали два исполнительных указа Трампа, ограничивающих въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Американский президент заявил, что «многие люди хотели бы расформировать» суд.

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«Я рассматриваю такие предложения», — ответил Трамп на вопрос корреспондента.

Трамп считает, что язык его указов понятен «даже студентам-первокурсникам», но не судьям, которые «даже не обратили внимание на это». В результате, по словам президента США, в стране появились люди, которым «позволено совершать преступления». Так Трамп прокомментировал очередное решение судьи Уильяма Оррика, который 25 апреля заблокировал распоряжение президента приостановить выделение федеральных средств так называемым «городам-убежищам».

Власти таких городов лояльно относятся к нелегальным иммигрантам. Трамп назвал такие города, к которым относятся, например, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, «очень опасными и очень плохими».

Второй указ об ужесточении иммиграционной политики был подписан Дональдом Трампом 6 марта. Указ должен был на 90 дней запретить въезд в США гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана и приостановить программу приема беженцев на 120 дней. Действие документа оказалось заблокировано решением суда штата Гавайи.

Первый антииммигрантский указ Трамп подписал 27 января. Распоряжение президента вызвало волну протестов в США и впоследствии его указ был заблокирован судьей Апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско.