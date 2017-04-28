Эксперт рассказал о сохраняющемся при Меркель расколе между «осси» и «весси»

Раскол между западными и восточными немцами при канцлере Ангеле Меркель пока так и не был преодолен. Об этом в преддверии визита главы немецкого правительства в Москву, который должен состояться 2 мая, «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«На востоке и западе страны сохраняется разный уровень пенсий и разный уровень зарплат и возможностей. Так, на востоке более высокий уровень безработицы. Самые депрессивные регионы страны — это территории бывшей ГДР. У людей там нет особых перспектив роста, поэтому они уезжают на заработки в западные районы страны. На восток Германии даже мигранты не едут», — отметил эксперт.

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Политолог при этом отметил, что, некоторые федеральные земли, входящие в бывшую ГДР, все-таки смогли добиться высокого уровня экономического развития. «Например, федеральная земля Саксония, которая сумела пробиться за счет реализации новых технологий, зеленой энергетики, IT-технологий», — пояснил Камкин.

Он также добавил, что в восточной части Германии немцы зачастую испытывают ностальгию по ГДР. «На востоке царят и сильные протестные настроения, недовольство, поэтому там выше рейтинги ультраправых партий», — пояснил ведущий научный сотрудник.

9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена, разделяющая Германскую Демократическую Республику с Федеративной Республикой Германия. Немцы, жившие по разные стороны границы, долгие годы мечтали о восстановлении единства нации. Однако, когда объединение Германии произошло, оказалось, что за годы существования стены «осси» и «весси» (так друг друга называют жители восточной и западной частей страны) стали сильно отличаться друг от друга. Ситуация усугублялась тем, что экономика Восточной Германии была не в состоянии конкурировать с западногерманской. Крупные предприятия бывшей ГДР закрывались, люди массово теряли работу либо вынуждены были менять ее на менее престижную.