Американец нокаутировал бывшего бойца UFC Багаутдинова на турнире Fight Nights

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутдинов проиграл американцу Тайсону Нэму в главном бою турнира Fight Nights Global 64. Видео появилось на YouTube-канале # Madara.

В конце третьего раунда Нэм контратаковал Багаутдинова, отправив россиянина в нокаут мощным хайкиком. После короткой паузы американец был объявлен победителем поединка.

31-летний Багаутдинов потерпел шестое поражение в 19 боях в профессиональной карьере. Россиянин был уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) зимой 2017-го. Он провел в сильнейшем промоушене мира шесть боев, три их которых выиграл, а три — проиграл.