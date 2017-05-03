Московские власти передали РПЦ храм на территории Ново-Екатерининской больницы

Здание храма Александра Невского, расположенное на территории московской Ново-Екатерининской больницы в Москве, передан в собственность Русской православной церкви. Об этом в среду, 3 мая, сообщается на сайте Московского патриархата.

В сообщении указано, что здание является выявленным объектом культурного наследия. Настоятелем храма является протоиерей Анатолий Варнавский.

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В январе власти Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет (церковь обращалась с такой просьбой еще в 2015 году, но в первый раз ей отказали). Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Решение вызвало недовольство части горожан, в городе прошло несколько акций протеста. Депутаты городского собрания предлагали провести референдум по этому вопросу, однако инициатива была отклонена.

Здание, расположенное по адресу Страстной бульвар, дом 15/29, изначально было усадьбой князя Гагарина. После смерти одного из сыновей хозяин сдал помещение под Английский клуб, московский аналог британских джентльменских собраний (через некоторое время клуб переехал на Тверскую). Дом сгорел в пожаре 1812 года и был отстроен заново. В конце 1820-х годов в него переехала Екатерининская больница (госпиталь получил название Ново-Екатерининского). Медицинское учреждение работало таам до середины 2000-х годов, затем переехало. В настоящее время дворец реставрируется. По некоторым данным, после окончания ремонта в нем планируется открыть дворец бракосочетания.

Здание храма Александра Невского в советское время использовалось как бойлерная и склад. В рамках реконструкции оно было восстановлено по архивным документам.