В России заработал первый круизный речной лоукостер

В России начал функционировать первый в стране круизный речной лоукостер. Об этом стало известно из информации, опубликованной в Facebook организатором проекта — компанией«Мостурфлот».

Представители фирмы выложили в соцсети фото теплохода «Княжна Анастасия», который будет перевозить отдыхающих в рамках таких круизов, в Угличе и Твери. Эти города входят в число 16 маршрутов из Москвы по всей стране, которые предлагает «Мостурфлот». Продолжительность круизов составляет от 3 до 13 дней.

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Цена поездки начинается от 2,3 тысячи рублей в сутки. В нее входит размещение в каюте, а также развлекательная программа на борту судна. Стоимость экскурсий на берегу — от 250 рублей.

Изначально «Мостурфлот» планировал запустить лоукостера в 2016 году. Заместитель гендиректора компании по туризму Светлана Гончарова объясняла, что принцип работы низкобюджетного оператора заключается в гибком выборе набора услуг.

«Теперь у туристов есть возможность не брать питание вообще, но питаться на борту в ресторане быстрого обслуживания, расплачиваясь в кассе на месте», — пояснила она. Аналогичным образом дело обстоит и с выбором экскурсий во время стоянок теплохода.