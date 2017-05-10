В Госдуме оценили визит Додона на 9 Мая в Москву

Приезд президента Молдавии Игоря Додона на празднование Дня Победы в Москву многое значит для развития отношений между двумя народами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости в среду, 10 мая.

«Мы надеемся, что с вашим участием, с участием коллег по парламенту Молдовы мы многое можем сделать, развивая межпарламентское сотрудничество, развивая именно отношения народов и межпартийном уровне, и на межпарламентском уровне, на уровне наших групп дружбы. И думаю, что у нас это получится», — сказал Володин на встрече с Додоном.

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Молдавский президент, который находится с визитом в Москве, 9 мая принял участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Додон посетил парад на Красной площади и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В военном параде участвовали порядка 10 тысяч военных и 114 единиц наземной техники. В этом году авиационную часть парада отменили из-за плохих погодных условий.

В ходе Парада Победы президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником 9 Мая. В своей речи он отметил, что нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ.