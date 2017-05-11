В МГУ изучили суслика из ГУЛАГа

Биологи из МГУ проанализировали ДНК, выделенную из ископаемых останков древнего суслика, которые были найдены заключенными ГУЛАГа в Республике Саха (Якутия) в 1946 году. Ученые выяснили, что грызун родственен виду, обитающему в настоящее время на Камчатке, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Urocitellus glacialis — индигирский длиннохвостый суслик, был впервые описан советским зоологом Борисом Виноградовым по трем мумиям, обнаруженным в первой половине XX века в вертикальных горных выработках на глубине более 12 метров. Тела животных очень хорошо сохранились, и в их шерсти даже нашли вшей. Ученый обратил внимание, что ископаемый суслик похож на подвид берингийского суслика, населяющий Аляску.

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Исследователи определили последовательность гена цитохром-b у Urocitellus glacialis, а также выяснили возраст останков. Оказалось, что ископаемый грызун жил 30 тысяч лет назад, однако был родственен современным сусликам Urocitellus parryii. Кроме того, выяснилось, что он похож на животных, обитающих на Камчатке.

Биологи отмечают, что берингийские суслики заселяли Евразию как минимум дважды. Вторая волна переселения животных произошла после похолодания, которое привело к вымиранию грызунов, живших в Азии до этого.

Ученые считают, что результаты их работы помогут понять пути расселения разных животных в период плейстоцена на северо-востоке Азии.