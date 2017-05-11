Спорт
 

Определились финалисты Лиги Европы

Перейти в «Мою Ленту»

Английский «Манчестер Юнайтед» и амстердамский «Аякс» стали финалистами футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Британская команда в ответном полуфинальном матче на своем поле сыграла вничью с испанской «Сельтой», у манкунианцев гол на счету Маруана Феллайни, в составе гостей отличился Факундо Ронкалья. Первая игра закончилась выездной победой англичан (1:0).

«Аякс» во второй игре на выезде уступил французскому «Лиону» (1:3), но прошел в финал благодаря победе в первом матче (4:1). Во Франции у хозяев дублем отметился Александр Ляказетт, еще один гол на счету Рашида Геззаля. В составе амстердамцев мяч забил Каспер Дольберг.

Финальная игра пройдет 24 мая на «Френдс-Арене» в Стокгольме.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
Последние новости
Асад приравнял политику западных стран к нацистскому террору
Призер ОИ российский боксер Алоян выиграл первый бой на профессиональном ринге
Лавров назвал Арктику бесконфликтным регионом
Трамп счел оправдания демократов за фиаско на выборах забавляющими Россию
Юную бразильянку затравили за видео с подогретым в микроволновке хомяком
Пресс-секретарь Савченко опровергла авторство текста с критикой участников АТО
Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
12:46 11 мая 2017
Александр Овечкин

«Может, в КХЛ ему больше повезет»

Как Овечкин вновь остался без Кубка Стэнли
00:56 Сегодня

Призер ОИ российский боксер Алоян выиграл первый бой на профессиональном ринге

20:43 11 мая 2017

ФИФА допустила «Крестовский» до проведения матчей Кубка конфедераций

21:19 6 мая 2017

«Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины по футболу

Спорт
 — 
10:46 7 мая 2017
Екатерина Костюнина

Форменный беспредел

Как футбольный арбитр из Сибири покорила мир в одном купальнике
22:36 11 мая 2017

Федун попросит увеличить количество золотых медалей для награждения «Спартака»

18:59 11 мая 2017

Овечкин пропустит чемпионат мира по хоккею

14:35 3 мая 2017

Против избившего чемпиона России по борьбе депутата возбудили уголовное дело

Спорт
 — 
12:34 10 мая 2017

Перекати-поле

Как проблемы с газоном на «Крестовском» заставили «Зенит» покинуть арену
19:22 11 мая 2017

Три шайбы за 70 секунд принесли России победу над Данией на ЧМ по хоккею

17:54 11 мая 2017

РФС оштрафовал тренера «Спартака» Карреру за пропуск пресс-конференции

19:29 3 мая 2017

Вратарю сборной России по гандболу удалили фалангу пальца

Россия
«Твою мать, красотища какая!»
Как осудили и не посадили ловца покемонов в храме — репортаж из зала суда
Водитель «Нивы» проехался по двум старушкам в Хабаровском крае
Николай Александров: Зал ожидания
Почему зима не покидает Москву
Заработать на Победе
Как память о войне помогает повышать продажи ширпотреба и посещаемость стрип-шоу
Против избившего женщину водителя BMW в Москве возбуждено уголовное дело
Второклассники в масках со свастикой попытались выкинуть девочку в окно
Лужков прокомментировал решение Грузии включить его в черный список
Все материалы
Мир
Гонка с препятствиями
Президентская кампания в Иране оказалась полна неожиданностей
Иванка ТрампТрамп-героиня
Сможет ли дочь 45-го президента США со временем стать новой хозяйкой Белого дома
Макрон-победитель
Из двух зол французы выбрали центриста
Дональд ТрампДавай по новой, Дональд
Трамп готовится отправить в Афганистан дополнительный американский контингент
Асад приравнял политику западных стран к нацистскому террору
Лавров назвал Арктику бесконфликтным регионом
Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности
Все материалы
Бывший СССР
У монумента Неизвестного солдата в центре КиеваИз них выйдет полк
Почему даже под запретом День Победы остается для украинцев великим праздником
Александр Захарченко«Все зло российской судьбы — это англосаксы»
Александр Захарченко — об инопланетянах, распаде Украины и захвате Лондона
Киев заявил о возможной экологической катастрофе из-за Крымского моста
Пресс-секретарь Савченко опровергла авторство текста с критикой участников АТО
В Днепропетровске задержали семь человек за нападения на участников АТО 9 мая
Украинский депутат задекларировал почти 600 квартир
Савченко назвала участников АТО быдлом и отребьем
Все материалы
Финансы
Талонная бедность
Когда в России запустят программу продуктовых карточек
Минфин Украины назвал причину исхода российских банков из страны
Старость в дефиците
Как правительство будет сокращать число пенсионеров
Добыча нефти ОПЕК упала на 1,9 миллиона баррелей
Украина оспорит решение Лондонского суда о долге перед Россией в июне
Повседневные расходы россиян рухнули до пятилетнего минимума
Набиуллина связала падение цен на нефть с политикой Трампа
Все материалы
Бизнес
01.02.1942 Танки из цехов Уралмаша, оснащенные, на тот период, по последнему слову военной техники.Советская техника против вермахта
Как Третий рейх подстегнул промышленный бум в СССР
Услышать коммерсанта
Зачем московские власти сохраняют налоговые льготы для бизнеса
Долговечные ценности
Как крупнейший производитель бытовой техники контролирует качество продукции
В Якутии добыли алмаз массой более 80 карат
Агентство Fitch повысило рейтинги «Башнефти»
Российскую пшеницу впервые отправили в Турцию после отмены пошлин
Москва скоро закончит создание перечня коммерческой недвижимости
Все материалы
Силовые структуры
Пока другие воевали
Как банда советского инженера разбогатела во время Великой Отечественной
Побыть в тишине
Монолог надзирателя о знаменитой «Матроске»
«Петр Великий», тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144, проходит Ла-Манш в составе корабельной авианосной группы Северного флота, октябрь 2016 года.Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий
Какими быть именам нового флота России
«Северсталь» опровергла версию о некачественном тросе при гибели Су-33
Итальянская подлодка столкнулась с торговым судном
СМИ сообщили о задержании ректора университета телекоммуникаций в Петербурге
В махачкалинском кафе взорвалась граната
Все материалы
Наука и техника
Отделение «Скиапарелли» от модуля Трейс Гас Орбитер «Россия решает сразу две задачи»
Чем закончится начавшаяся с катастрофы российско-европейская миссия на Марс
A dry fracture of a Vero cell exposing the contents of a vacuole where Coxiella burnetii are busy growing. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)Протечка мозгов
Как кишечная флора контролирует человека
Песок посыпался
Культовые видеоигры добрались до планшетов и смартфонов
Объяснено формирование земной коры
Раскрыты особенности фронтальной камеры iPhone 8
Сливной бачок
Каким будет iPhone 8
SpaceX отправит два корабля Red Dragon к Марсу
Все материалы
Спорт
Александр Овечкин«Может, в КХЛ ему больше повезет»
Как Овечкин вновь остался без Кубка Стэнли
Определились финалисты Лиги Европы
Призер ОИ российский боксер Алоян выиграл первый бой на профессиональном ринге
ФИФА допустила «Крестовский» до проведения матчей Кубка конфедераций
Федун попросит увеличить количество золотых медалей для награждения «Спартака»
Овечкин пропустит чемпионат мира по хоккею
Три шайбы за 70 секунд принесли России победу над Данией на ЧМ по хоккею
Все материалы
Культура
«Нас всех мамка в детстве уронила»
Откуда пошла мода на истерику, агрессию и депрессию
Сид ВишесДурное влияние
Сид Вишес и музыканты, пошедшие по пути саморазрушения
Умерла автор программы «Минута молчания» Галина Шергова
Продюсер Джамалы признался в необходимости доплачивать за номер на «Евровидении»
«Чертовы бои на мечах мы снимали по 12 часов в день»
Чарли Ханнэм о «Мече короля Артура» Гая Ричи и плодах целеустремленной жизни
Депутат Рады призвал допросить посещавшего Крым участника «Евровидения-2017»
Американские рэперы Onyx объяснили выступление в Крыму наличием там хип-хопа
Все материалы
Интернет и СМИ
Лайки крутятся, мемасы мутятся
Зачем блогеры продаются ТНТ, и где здесь вездесущая «рука Кремля»
Юную бразильянку затравили за видео с подогретым в микроволновке хомяком
Николь Кидман выплюнула еду популярного американского повара в эфире ток-шоу
Сотрудник супермаркета поразил посетителей виртуозной работой правой рукой
Дмитрий Киселев объяснил разбитое лицо
Журналисты Чечни потребовали от ООН прекратить травлю из-за геев
Китайцы научились накручивать подписчиков с помощью полок с сотнями смартфонов
Все материалы
Ценности
Старшая жена
Супруга Эммануэля Макрона как новая законодательница моды во Франции
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Брошь Маргарет Тэтчер оценили в 38 тысяч долларов
Christian Louboutin сделал сумки с девушками майя
Компания Maurice Lacroix показала часы с ажурным циферблатом
Mercedes-Benz AMG выпустил серию машин к 50-летию тюнингового подразделения
Furla отметила 90-летие выпуском сумок
Все материалы
Путешествия
Нарвский замок Германа вечером. Нарва. ЭстонияНа границе миров
Неспешная прогулка вдоль побережья Финского залива
Лариса Аханова: «Для россиян это будет удар»
Кому мешает отдых по системе «все включено»
Умереть, чтобы родиться
Как шаманский ритуал изменил жизнь российской туристки в Таиланде
На рейсе United Airlines пассажирку вынудили при всех помочиться в стакан
EasyJet рассказал об используемых бортпроводниками секретных кодах
Сутки работы самой загруженной посадочной полосы мира сняли на видео
Рейс из Петербурга в Анталью задержали на 18 часов
Все материалы
Из жизни
Худо дело
Чрезмерно стройные манекенщицы потеряли власть в мире моды
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Бритни Спирс похвасталась спортивной фигурой
Бывшая жена российского миллиардера отсудила у него 450 миллионов фунтов
«Женщины здесь в дефиците»
История уроженки Кирова, переехавшей в Шанхай
Бариста из Южной Кореи прославился в сети рисунками на кофе
Все материалы
Вагон в доспехах
Тестируем новый Volvo V90 Cross Country в горах южной России
Самый популярный сэконд-хэнд в России
Автомобили, которые пользовались наибольшим спросом на вторичке в 2017 году
Самые необычные дома на колесах
Они не всегда удобные, но зато — всегда необычные
Умопомрачительно дорогие раритеты
Машины, цены на которые только начинаются с 12 миллионов долларов
В России появится еще один рамный внедорожник Toyota
Renault Duster получил ноль звезд за безопасность
Компания BMW подтвердила появление новой «восьмерки»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы