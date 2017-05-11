Определились финалисты Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» и амстердамский «Аякс» стали финалистами футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Материалы по теме Наполнить Кубки Хет-трик Роналду, российский судья и голландский карнавал в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ

Британская команда в ответном полуфинальном матче на своем поле сыграла вничью с испанской «Сельтой», у манкунианцев гол на счету Маруана Феллайни, в составе гостей отличился Факундо Ронкалья. Первая игра закончилась выездной победой англичан (1:0).

«Аякс» во второй игре на выезде уступил французскому «Лиону» (1:3), но прошел в финал благодаря победе в первом матче (4:1). Во Франции у хозяев дублем отметился Александр Ляказетт, еще один гол на счету Рашида Геззаля. В составе амстердамцев мяч забил Каспер Дольберг.

Финальная игра пройдет 24 мая на «Френдс-Арене» в Стокгольме.