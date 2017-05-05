Наполнить Кубки

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы выходят на финишную прямую, на этой неделе в обоих турнирах прошли первые полуфиналы. Стартовые встречи подарили болельщикам немало красивых голов и других ярких моментов. «Лента.ру» выбрала наиболее запоминающиеся.

На пятках по Монако

Самый эффектный гол еврокубковой недели был забит во встрече «Ювентуса» и «Монако». Непосредственно решающий удар форварда туринской команды Гонсало Игуаина из пределов штрафной не обладает какой-то особенной эстетической ценностью, однако предшествующая ему комбинация получилась одной из самых эффектных в нынешнем сезоне.

В середине первого тайма хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич сделал длинный пас на Паоло Дибалу, который в прыжке пяткой скинул мяч на ход Дани Алвесу. Бразилец адресовал мяч в центр на Игуаина, а сам ускорился по флангу. Через секунду защитник получил от аргентинца ответный пас, вошел в штрафную и сильным ударом пятки выкатил мяч набегающему Игуаину. Форвард завершил игровой эпизод плотным ударом в дальний угол.

После перерыва Игуаин отличился еще раз, а голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон смог в шестом матче подряд оставить свои ворота в неприкосновенности. Через неделю клубы встретятся в Турине. Даже самые преданные фанаты «Монако» с трудом верят в итоговую победу монегасков.

Видео: ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ НА РУССКОМ / ВКонтакте

Рекордсмен Криштиану

Одного из лучших футболистов современности — Криштиану Роналду — нередко критиковали за регулярный уход в тень в важных матчах. «Осасунам», «Бетисам» и прочим «Альмериям» форвард «Реала» отгружал хет-трики и покеры, а в решающих встречах у португальца возникало голевое молчание. В нынешнем сезоне все происходит с точностью до наоборот. В матчах с не самыми сильными командами в чемпионате Испании нападающий непривычно часто для себя самого уходит с поля без гола, однако во встречах плей-офф Лиги чемпионов тащит «Реал» практически в одиночку.

В первом матче 1/4 финала против «Баварии» Роналду сделал дубль, в ответной встрече — хет-трик. Голевая феерия португальца продолжилась в стартовой полуфинальной игре против земляков из «Атлетико». Форвард смог трижды поразить ворота славящихся умением играть в обороне парней Диего Симеоне. Голы получились на любой вкус: головой, ногой со средней дистанции и ударом с близкого расстояния. «Атлетико» ничем ответить не смог, а потому ответный матч превратился практически в формальность.

После встречи с «матрасниками» в активе Роналду 12 голов в полуфиналах в Лиги чемпионов. Это абсолютный рекорд. До португальца 11 мячами на этой стадии турнира отметился другой легендарный футболист «Реала» — Альфредо Ди Стефано.

Видео: Al Diez - Curiosos del Fútbol / YouTube

Голландский карнавал

Амстердамский «Аякс» в начале 70-х и 90-х несколько раз побеждал в Лиге чемпионов (Кубок чемпионов) и один раз первенствовал в Лиге Европы (Кубок УЕФА). Сейчас команда превратилась в кузницу кадров для мировых топ-клубов, на международной арене голландцы не блещут. В нынешнем сезоне у красно-белых есть отличный шанс порадовать своих поклонников, клуб дошел до полуфинала Лиги Европы, где в первом домашнем матче разгромил французский «Лион» (4:1).

После окончания встречи восторженные фанаты не спешили покидать стадион. Несколько тысяч поклонников «Аякса» собрались у ложи, откуда выходили футболисты, и устроили масштабные песнопения. Игроки с верхотуры арены аплодировали болельщикам, некоторые из футболистов продемонстрировали энциклопедические знания фанатских кричалок.

Сейчас для голландцев главное — избежать эйфории и собранно сыграть на выезде во Франции. «Барселона» в нынешнем сезоне доказала, что даже 4:0 в первом матче — не гарант прохода в следующий раунд.

Видео: AFC Ajax / YouTube

Наши в городе

Решающие стадии еврокубков привычно проходят без российских команд, однако без наших людей на празднике футбола все-таки не обошлось. Бригаде арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым доверили обслуживание полуфинальной встречи Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед».

На не самом богатом на события матче российский судья, по оценкам специалистов, отработал довольно уверенно. Его решения не вызвали никакой послематчевой истерии ни у тренеров, ни у футболистов. Если очень захотеть, то можно придраться к назначению штрафного, с которого форвард МЮ Маркус Рэшфорд шикарным ударом в дальний угол забил единственный мяч в игре. На видеоповторах может показаться, что юный англичанин сам искал контакта с защитниками, но формальный повод зафиксировать нарушение у Карасева все же был. За свою работу россиянин наверняка получит от УЕФА высокую оценку.

Из всех полуфинальных встреч в еврокубках матч между МЮ и «Сельтой» оставил наибольшую интригу на ответный поединок. После матча главный тренер красных дьяволов Жозе Моуринью заявил, что удовлетворен игрой, но не результатом. По мнению португальца, англичане должны были решать судьбу противостояния в первом матче.