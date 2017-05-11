«Вашингтон» Овечкина вылетел из Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинс» одержал победу над «Вашингтоном Кэпиталс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 2:0. Шайбы забросили Брайан Раст и Петрик Хернквист. «Пингвинс» выиграли серию 4-3 и выбили команду Александра Овечкина из турнира. В полуфинале Кубка Стэнли «Питтсбург» встретится с «Оттава Сенаторс».

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на первом месте и имел преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф. Столичная команда с Овечкиным в составе проигрывает «Пингвинс» серию плей-офф в третий раз.

Теперь Овечкин, а также другие российские игроки «Кэпиталс» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, могут присоединиться к сборной России на чемпионате мира, проходящем в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Тренерский штаб оставил места в заявке для представителей НХЛ. Россияне одержали три победы в трех матчах. Следующая встреча состоится 11 мая, соперником национальной команды станет сборная Дании.

31-летний Овечкин выступает за океаном с 2005 года, но ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. В начале апреля 2017-го россиянин публично заявил о намерении принять участие в Олимпийских играх-2018, несмотря на запрет НХЛ.