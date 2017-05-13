Интернет и СМИ
 

СМИ узнали о желании Трампа реорганизовать работу своей пресс-службы

Перейти в «Мою Ленту»

Президент США Дональд Трамп считает, сотрудники его администрации, отвечающие за связи с общественностью, плохо справляются со своими обязанностями. Как сообщила в пятницу, 12 мая, газета The Wall Street Journal, среди прочего он рассматривает возможность увольнения официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

По сведениям издания, Трамп недоволен тем, что администрация не смогла сдержать полемику в СМИ, развернувшуюся после увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Ранее в пятницу Трамп написал в своем Twitter, что при его активной работе представители не способны подробно отвечать на запросы СМИ. Он задался вопросом, «не лучше ли отменить все будущие "пресс-брифинги" и раздавать письменные ответы ради точности»?

Трамп неоднократно выражал недовольство американскими СМИ, которые публикуют недостоверную информацию. Одним из самых громких заявлений стало высказывание от 17 февраля, когда он назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times «врагами американского народа». Также он отказался участвовать в ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который традиционно устраивается по истечении первых 100 дней правления каждого президента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump Weighs Shake-Up of Press Team
Американский комик сравнил Трампа с кокаином и солнцем
Трамп назвал абсолютной ложью утверждения о его связях с Россией
Ведущие телеканалы США отказались транслировать посвященный Трампу ролик
Последние новости
Сноуден допустил причастность АНБ к глобальной хакерской атаке
СМИ узнали о желании Трампа реорганизовать работу своей пресс-службы
Жертвами удара коалиции США по сирийскому Дейр-эз-Зору стали пять мирных граждан
Под Мурманском «скорая» с роженицей добиралась до роддома десять часов
WikiLeaks объявила награду за запись разговоров Трампа и Коми
Пожизненно отстраненного за избиение китайцев хоккеиста отказались помиловать
В России выросла цена на водку
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
23:23 12 мая 2017

«Это самая массовая атака в истории»

Кто стоит за заразившим весь мир и проникнувшим в сети МВД вирусом-вымогателем
05:44 Сегодня

Сноуден допустил причастность АНБ к глобальной хакерской атаке

19:23 12 мая 2017

Автора «Блога мусульманки» выгнали с рынка за попытку проверить мясо

18:14 12 мая 2017

Бульдог-скейтбордист на скорости врезался в двери офиса «Би-би-си»

Интернет и СМИ
 — 
00:01 7 мая 2017

Многоканальное безумие

Что не стыдно почитать, если есть смартфон и Telegram
23:04 12 мая 2017

МВД и СК России опровергли сообщения о заражении своих серверов вирусом WannaCry

17:56 12 мая 2017

Facebook заблокировал сообщество сторонников абортов за пропаганду наркотиков

20:59 12 мая 2017

Ведущая Fox News заговорила по-русски в ожидании «потенциальных хозяев»

Интернет и СМИ
 — 
00:02 8 апреля 2017

Косяк за косяком

Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
16:40 12 мая 2017

Американскую радиостанцию осудили за советы по хранению детского порно

17:31 12 мая 2017

Статья Fox News о милых женщинах удивила читателей и разозлила феминисток

20:35 12 мая 2017

Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру и добрался до МВД России

Россия
Герасичкин и Лимпопо
Как бывшему военному удалось создать один из лучших зоопарков России
Под Мурманском «скорая» с роженицей добиралась до роддома десять часов
Милонов пройдет проверку по этике после потасовки с членами ЛГБТ-сообщества
Руслан Соколовский«Церковь не может пойти в другую сторону»
Что говорит приговор Соколовскому об отношениях общества, медиа, РПЦ и власти
Захарова пошутила в ответ на вопрос про оплату встречи Лаврова и Трампа
Российский сенатор напомнил про историческое место Украины
Зигующий хулиган сорвал с пенсионерки в Дзержинске георгиевскую ленточку
Все материалы
Мир
Хасан РуханиГонка с препятствиями
Президентская кампания в Иране оказалась полна неожиданностей
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Дональд ТрампДавай по новой, Дональд
Трамп готовится отправить в Афганистан дополнительный американский контингент
Жертвами удара коалиции США по сирийскому Дейр-эз-Зору стали пять мирных граждан
В Белом доме заявили о противостоянии Трампа «подрывному поведению» России
WikiLeaks объявила награду за запись разговоров Трампа и Коми
При атаке на конвой пакистанского сенатора погибли 25 человек
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко с супругойПока все дома
Как главы государств постсоветского пространства чувствуют себя в кругу семьи
СБУ заинтересовалась сторонниками «Ровенской народной республики»
Александр Захарченко«Все зло российской судьбы — это англосаксы»
Александр Захарченко — об инопланетянах, распаде Украины и захвате Лондона
Полиция в Киеве закрыла сеть обслуживавших гостей «Евровидения» борделей
Последний памятник Ленину снесли в Киеве
Депутат Рады разглядел на Украине предреволюционную ситуацию
Предложивший создать языковое гетто Скрипка пожаловался на пранкеров
Все материалы
Финансы
Талонная бедность
Когда в России запустят программу продуктовых карточек
В России выросла цена на водку
Профсоюзы пожаловались Путину на трудности с методикой повышения МРОТ
Кабмин попробует вербально подготовить бизнес к 16-процентному ослаблению рубля
«Народные облигации» скупили состоятельные россияне
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Орешкин посулил ослабление рубля к лету
Все материалы
Бизнес
Ласточки на экспорт
Отечественные автомобили, популярные за рубежом
Услышать коммерсанта
Зачем московские власти сохраняют налоговые льготы для бизнеса
Песков анонсировал приезд на ПМЭФ генсекретаря ООН
Немецкий производитель автокомпонентов передумал строить завод в России
Число украинцев с миллионным заработком за год уменьшилось на четверть
Производители опровергли дефицит накопителей для онлайн-касс
01.02.1942 Танки из цехов Уралмаша, оснащенные, на тот период, по последнему слову военной техники.Советская техника против вермахта
Как Третий рейх подстегнул промышленный бум в СССР
Все материалы
Силовые структуры
Пока другие воевали
Как банда советского инженера разбогатела во время Великой Отечественной
Побыть в тишине
Монолог надзирателя о знаменитой «Матроске»
«Петр Великий», тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144, проходит Ла-Манш в составе корабельной авианосной группы Северного флота, октябрь 2016 года.Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий
Какими быть именам нового флота России
Схожую со взорвавшейся в Петербурге бомбу нашли у задержанного в Москве мигранта
Ректора университета имени Бонч-Бруевича поместили под домашний арест
CBC сообщил о 17 промахах канадских летчиков мимо целей в Ираке
Над Черным морем засекли американский беспилотник стратегической разведки
Все материалы
Наука и техника
A dry fracture of a Vero cell exposing the contents of a vacuole where Coxiella burnetii are busy growing. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)Протечка мозгов
Как кишечная флора контролирует человека
Сливной бачок
Каким будет iPhone 8
Нейромодом в глаз
Легендарная серия Half-Life обрела достойное продолжение: рецензия на Prey
Новая Зеландия начала войну с крысами
Раскрыто главное условие гибели человечества от сверхновой
Обнаружен эгоистичный ген-детоубийца
Найдена откатная черная дыра
Все материалы
Спорт
Полина Волчек«Есть провокационные моменты, смущающие публику»
Чемпионка мира по пилонному спорту o работе в цирке, участии в ОИ и личной жизни
Черчесов посчитал сборную России командой без проблем
Пожизненно отстраненного за избиение китайцев хоккеиста отказались помиловать
Немецкого хоккеиста призвали исключить из сборной за лайк записи с Гитлером
«Челси» досрочно стал чемпионом Англии
Волейболист сборной России нахамил незнакомке в Twitter и попал под обструкцию
Воспитанники «Детской деревни — SOS» провели матч с игроками академии «Зенита»
Все материалы
Культура
«Весело иметь дело со священными вещами»
Ребекка Дотремер о работе художника и диалоге с публикой
Познавая белый свет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Прочь» до «Меча короля Артура»
«Чертовы бои на мечах мы снимали по 12 часов в день»
Чарли Ханнэм о «Мече короля Артура» Гая Ричи и плодах целеустремленной жизни
Славко КалезичКуда уходит дичь
Участники «Евровидения-2017», которых вы запомните
По книге автора «Игры престолов» снимут футуристический сериал
Актер Юрий Шерстнев умер в Москве
Боярский безразлично отнесся к попаданию в базу «Миротворца»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это самая массовая атака в истории»
Кто стоит за заразившим весь мир и проникнувшим в сети МВД вирусом-вымогателем
Сноуден допустил причастность АНБ к глобальной хакерской атаке
Многоканальное безумие
Что не стыдно почитать, если есть смартфон и Telegram
Бульдог-скейтбордист на скорости врезался в двери офиса «Би-би-си»
СМИ узнали о желании Трампа реорганизовать работу своей пресс-службы
Facebook заблокировал сообщество сторонников абортов за пропаганду наркотиков
Ведущая Fox News заговорила по-русски в ожидании «потенциальных хозяев»
Все материалы
Ценности
Московский дрифт
Инженеры Lexus перевернули представления о марке
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Создатели «няшного» приложения посвятили телефон Сэйлор Мун
Marc Jacobs превратил японскую модель в королеву вечеринки
Supreme украсил одежду портретами Обамы и Майкла Джексона
Louis Vuitton сделал чехлы для теннисных трофеев
Люксовая марка Coach вернется на российский рынок
Все материалы
Путешествия
Собрание тотальной безвкусицы
В Бухаресте открылся Музей китча
Названы самые активные российские туристы
Нарвский замок Германа вечером. Нарва. ЭстонияНа границе миров
Неспешная прогулка вдоль побережья Финского залива
Лариса Аханова: «Для россиян это будет удар»
Кому мешает отдых по системе «все включено»
Турецкая полиция выставила туристов из арендованной на Airbnb квартиры
На борт самолета United Airlines снова пробрался скорпион
За год Крым принял туристов из 64 стран
Все материалы
Из жизни
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
«Лучше быть старой, чем молодой с вот такими губищами»
Монологи обычных женщин о возрасте, внешности и ботоксе
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Хозяйку компании по уборке топлес поймали на воровстве нижнего белья
Американка за 10 минут отыскала в парке алмаз весом 2,65 карата
Худо дело
Чрезмерно стройные манекенщицы потеряли власть в мире моды
Журнал узнал о тайных встречах Брэда Питта и Анджелины Джоли
Все материалы
Третьим будешь
Длительный тест Volkswagen Multivan, часть вторая: интерьер, итоги и стоимость владения
25 самых популярных машин России
Список самых продаваемых автомобилей в апреле 2017 года
Вагон в доспехах
Тестируем новый Volvo V90 Cross Country в горах южной России
Самый популярный сэконд-хэнд в России
Автомобили, которые пользовались наибольшим спросом на вторичке в 2017 году
Skoda частично показала замену Yeti
Появились фотографии обновленной «Креты» для Китая
Старую и новую Toyota Corolla столкнули в краш-тесте
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы