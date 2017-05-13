СМИ узнали о желании Трампа реорганизовать работу своей пресс-службы

Президент США Дональд Трамп считает, сотрудники его администрации, отвечающие за связи с общественностью, плохо справляются со своими обязанностями. Как сообщила в пятницу, 12 мая, газета The Wall Street Journal, среди прочего он рассматривает возможность увольнения официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

По сведениям издания, Трамп недоволен тем, что администрация не смогла сдержать полемику в СМИ, развернувшуюся после увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Ранее в пятницу Трамп написал в своем Twitter, что при его активной работе представители не способны подробно отвечать на запросы СМИ. Он задался вопросом, «не лучше ли отменить все будущие "пресс-брифинги" и раздавать письменные ответы ради точности»?

Трамп неоднократно выражал недовольство американскими СМИ, которые публикуют недостоверную информацию. Одним из самых громких заявлений стало высказывание от 17 февраля, когда он назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times «врагами американского народа». Также он отказался участвовать в ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который традиционно устраивается по истечении первых 100 дней правления каждого президента.