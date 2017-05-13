«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и приблизился к ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 13 мая, в Самаре и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В первом тайме забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Артем Дзюба (1-я и 8-я минуты), а также полузащитник Хави Гарсия (35-я). На 55-й минуте мяч в свои ворота забил защитник гостей Бранислав Иванович.

12 мая московский ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» (3:0) и оторвался от «Зенита» на четыре очка в борьбе за второе место в турнирной таблице, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018. Благодаря победе над «Крыльями Советов» сине-бело-голубые сократили отставание от конкурента до минимума.

Командам осталось провести по два матча в чемпионате России. В следующем туре «Зенит» встретится с «Краснодаром» дома, ЦСКА сыграет с казанским «Рубином» в гостях.