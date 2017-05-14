Американский боксер в 48 лет стал чемпионом мира

Американский боксер Джеймс Тони победил соотечественника Майка Шеппарда в бою за звание чемпиона мира в весовой категории до 90,72 килограмма по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 14 мая, в Ипсиланти (штат Мичиган, США). В шестом раунде 48-летний Тони отправил своего соперника в нокаут.

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Эта победа стала для Тони 77-й на профессиональном ринге, 47 из них он одержал досрочно. Также на счету американского спортсмена 10 поражений, еще три поединка с его участием завершились вничью. Боксер — бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в трех весовых категориях — до 72,6, 76,2 и 90,71 килограмма.

Шеппард потерпел 21-е поражение, при этом в его активе 24 победы (10 — нокаутом) и три ничьи.

WBF — седьмая по значимости боксерская организация, создана в 1990 году.