Нелегально живущего в ОАЭ россиянина арестовали за чужие документы

Суд первой инстанции крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов — Дубая — признал гражданина России виновным в использовании чужого удостоверения личности и арестовал на три месяца. Об этом сообщает в воскресенье, 14 мая, Gulf News.

После отбывания наказания мужчину депортируют на родину.

По информации издания, 32-летнего россиянина задержали в марте. На допросе он пытался выдать себя за студента и показал чужое удостоверение личности, оформленное на гражданина Киргизии.

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После проверки в электронной системе полицейские выяснили, что киргизстанец покинул страну за семь месяцев до этого. Россиянин признался, что пользовался чужими документами, поскольку незаконно живет в ОАЭ с 2004 года.

Отмечается, что суд признал мужчину виновным в нарушении закона страны о въезде и пребывании и оштрафовал. Какую сумму должен выплатить гражданин России, не уточнили.

В марте сообщалось, что за первые месяцы 2017 года российский турпоток в Дубай показал взрывной рост. С февраля российские туристы могут получить визу по прибытию в ОАЭ. Ранее ее нужно было оформлять через интернет, ее стоимость составляла 85 евро.