Шарапова поднялась на 47 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на 47 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленные данные опубликованы на сайте организации в понедельник, 15 мая.

30-летняя Шарапова, занимавшая 258-е место в списке, оказалась на 211-й строчке. На последнем турнире в Мадриде россиянка завершила борьбу во втором круге, уступив Эжени Бушар из Канады.

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Возглавляет рейтинг немка Ангелик Кербер, потеснившая с первой строчки американку Серену Уильямс, приостановившую выступления в связи с беременностью. Другая россиянка, Светлана Кузнецова, поднялась на одну позицию и занимает 8-е место.

1 мая Шарапова вернулась в рейтинг WTA, заняв в нем 262-е место. В конце апреля она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, где проиграла француженке Кристине Младенович. Эти соревнования стали для россиянки первыми после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Шарапова — бывшая первая ракетка мира. Она пять раз побеждала на турнирах серии «Большого шлема» и стала серебряным призером Олимпиады в Лондоне.